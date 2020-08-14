Спрос на услуги нянь в России значительно превысил предложение

За первую неделю августа спрос на услуги нянь в России вырос на 61% по сравнению с первой неделей июня.

Об этом говорится в исследовании аналитиков интернет-сервиса для размещения объявлений "Авито Услуги".

Одновременно с этим предложение услуг нянь в целом по стране выросло всего на 2%. Услуги домашних детских садов также стали более популярны: спрос на них вырос на 23% по сравнению с началом июня, а предложение в среднем по стране выросло на 9%. Существует официальный профстандарт, который определяет трудовые функции нянь. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".