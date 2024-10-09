Спустя 14 лет по факту убийства в Петрозаводске задержаны фигуранты преступления

Следком Карелии в оперативной съемке показал как это было.

Следователи следственного управления совместно с Главным управлением криминалистики СК, а также оперативными службами региона установили причастность трех лиц к убийству мужчины, которое произошло на территории региона 14 лет назад.

Как сообщили в телеграм-канале Следкома Карелии, в январе 2010 года под слоем снега в лесном массиве у автодороги «Петрозаводск – Суоярви» в Пряжинском районе был обнаружен труп неустановленного мужчины со множественными телесными повреждениями.

В ходе следствия была идентифицирована личность погибшего, а также выявлен факт фиктивной продажи по поддельным документам недвижимого имущества убитого незадолго до его смерти.

Первоначальные следственные действия не привели к установлению виновных лиц, предварительное расследование было приостановлено.

В 2024 году на оперативном совещании по вопросам расследования преступлений прошлых лет по указанию заместителя Председателя СК России А.В. Клауса был разработан план дополнительных следственных действий, направленных на раскрытие преступления.

На этот раз личности и местонахождение соучастников преступления были установлены.

8 октября текущего года в Петрозаводске проведены обыски по местам проживания фигурантов. Также следственные действия с участием криминалистов следственного управления проведены на территории Московской области, где было установлено местонахождение одного из злоумышленников.

Подозреваемые лица задержаны, им предъявлено обвинение в совершении преступления по статье убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.