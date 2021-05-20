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Сразу 15 уроженцев СССР попали в список богатейших людей Великобритании

Новости. Общество
21:05, 21 Мая 2021
фото: © pixabay.com

В список, составленный The Sunday Times, вошли 15 уроженцев СССР, в их числе – вдова экс-мэра Москвы и бывший замминистра России.

В списке богатейших людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times оказались 15 уроженцев СССР. Среди российских миллиардеров выше всех в рейтинге (шестое место) смог подняться Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»). Его капитал оценивается в 18,4 миллиарда долларов по Forbes Real-Time. Об этом рассказала Лента.ру.

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Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович оказался на восьмом месте (15,4 миллиарда долларов). В первую двадцатку попали совладельцы Альфа-банка Михаил Фридман и Герман Хан. Третий совладелец банка Алексей Кузьмичев расположился на 34-м месте.

Кроме того, в рейтинг вошли основатели игровой студии Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы, бывший замминистра связи России Денис Свердлов, создатель приложений для знакомств Андрей Андреев, вдова экс-мэра Москвы Елена Батурина, глава финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский, бывший директор «Тольяттиазота» Владимир Махлай, вдова грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили Инна Гудавадзе и казахский бизнесмен Владимир Ким.

Первое место в рейтинге занимает уроженец Одессы Леонард Блаватник (32,4 миллиарда долларов). Суммарное состояние миллиардеров за год подскочило почти на 22 процента. Список миллиардеров Великобритании увеличился за год на 24 человека, что стало рекордным показателем за 33 года.

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