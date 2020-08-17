Сразу 39 дворов благоустраивают в Петрозаводске

В Петрозаводске завершено благоустройство 26 дворов, на 39 придомовых территориях работы еще идут, сообщили в администрации города.

В карельской столице продолжается благоустройство дворов в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". В настоящее время полностью завершены работы на 26 придомовых территориях. Сейчас продолжается благоустройство ещё 39 дворов. По шести территориям завершаются подготовительные мероприятия: закупают материалы, заключают договоры подряда.

Власти напомнили, что 31 июля завершился приём заявок на благоустройство дворов в рамках национального проекта на 2021 год. Всего их пришло более сотни. Заявки на соответствие установленным требованиям рассмотрят до начала осени.

Победителей определят к 15 сентября.