890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Всплеск ОРВИ зафиксирован в Карелии – норма превышена почти на 34% 11
17.08.2020 13:28
Полиция Карелии назвала пять признаков телефонных мошенников 2
17.08.2020 15:43
Девочка-подросток пропала в Петрозаводске
17.08.2020 16:43
В Петрозаводске пенсионер после тяжелой операции оказался запертым в квартире без помощи специалистов 34
17.08.2020 11:08
Коронавирус обнаружен в Карелии у двух младенцев 11
17.08.2020 14:58
Жители поселка Карелии просят поощрить местного участкового за работу 5
17.08.2020 18:00

Сразу 39 дворов благоустраивают в Петрозаводске

Новости. Общество
08:20, 18 Августа 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

В Петрозаводске завершено благоустройство 26 дворов, на 39 придомовых территориях работы еще идут, сообщили в администрации города.

В карельской столице продолжается благоустройство дворов в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". В настоящее время полностью завершены работы на 26 придомовых территориях. Сейчас продолжается благоустройство ещё 39 дворов. По шести территориям завершаются подготовительные мероприятия: закупают материалы, заключают договоры подряда.

Власти напомнили, что 31 июля завершился приём заявок на благоустройство дворов в рамках национального проекта на 2021 год. Всего их пришло более сотни. Заявки на соответствие установленным требованиям рассмотрят до начала осени.

Победителей определят к 15 сентября.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.08.2020, 14:24
Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица
15.08.2020, 12:51
Карельский гинеколог назвал распространенные проблемы женского здоровья
14.08.2020, 18:59
Мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
11.08.2020, 12:53
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз
14.08.2020, 16:07
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"

Аналитика

14.08.2020 16:07
Обществоведение
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
Заведующий гинекологическим отделением Перинатального центра Карелии Олег Погодин о женском здоровье, "передовой" гинекологии, безграничных возможностях и семье врачей.
Карелию ждет жаркая политическая осень 4
13.08.2020 16:19
Суоярви в режиме постоянной готовности 2
12.08.2020 13:32
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 2
11.08.2020 09:20
Выплатить премию и залезть в кредит 18
10.08.2020 15:18
Вся аналитика

Чтиво

17.08.2020 10:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»