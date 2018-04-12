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Новости. Культура
11:24, 12 Апреля 2018

Сразу четыре знаменитости выступят в Петрозаводске в один день – 14 апреля

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В эту субботу в Петрозаводске, на разных площадках, выступят сразу четыре знаменитости. Выбирайте, куда пойти.

В "Концерт-Холле" состоится большой концерт рок-группы "КняZz". Команда исполнит песни из альбома 2017 года "Узники Долины Снов" и более ранние треки,  а также хиты группы "Король и Шут".

В клубе Gudini выступит Thomas Mraz, артист агентства Booking Machine, возглавляемого рэпером Oxxxymiron. Уроженца Уфы Алмаса Гатауллина (Thomas Mraz - это его сценическое имя) называют "первым романтиком neo-Rʼn'B". Сейчас у Алмаса тур по городам России, в рамках которого он и заглянет в Петрозаводск.

В клубе "Культура" состоится концерт певицы Гречки - возможно, главного открытия 2018 года. 18-летняя девушка из Кингиссепа Настя Иванова уверенно ворвалась на российскую сцену, а недавно дебютировала на телевидении, спев в программе Ивана Урганта.

А в "Машиностроителе" выступит писатель-сатирик Семен Альтов.

Начало всех мероприятий – в 19 часов.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sherhan2
2018-04-12 13:08:34
Из ввсех перечисленных только Альтова знаю.
тезка Высоцкого
2018-04-12 12:32:12
везут сих звезд аж из столицы
в глубинку в самую дыру
собрать людей большие залы
общаться с населением
Беня
2018-04-12 12:03:21
Уже выбрал - пойду никуда. Так себе дешевле.
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