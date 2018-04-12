Сразу четыре знаменитости выступят в Петрозаводске в один день – 14 апреля

В эту субботу в Петрозаводске, на разных площадках, выступят сразу четыре знаменитости. Выбирайте, куда пойти.

В "Концерт-Холле" состоится большой концерт рок-группы "КняZz". Команда исполнит песни из альбома 2017 года "Узники Долины Снов" и более ранние треки, а также хиты группы "Король и Шут".

В клубе Gudini выступит Thomas Mraz, артист агентства Booking Machine, возглавляемого рэпером Oxxxymiron. Уроженца Уфы Алмаса Гатауллина (Thomas Mraz - это его сценическое имя) называют "первым романтиком neo-Rʼn'B". Сейчас у Алмаса тур по городам России, в рамках которого он и заглянет в Петрозаводск.

В клубе "Культура" состоится концерт певицы Гречки - возможно, главного открытия 2018 года. 18-летняя девушка из Кингиссепа Настя Иванова уверенно ворвалась на российскую сцену, а недавно дебютировала на телевидении, спев в программе Ивана Урганта.

А в "Машиностроителе" выступит писатель-сатирик Семен Альтов.

Начало всех мероприятий – в 19 часов.