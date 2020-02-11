Сразу три крупнейших банка снижают ставки по ипотеке

С 13 февраля ПСБ также планирует снизить ставки по кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке в среднем на 0,5 п. п.

Подробнее о новых ставках и условиях ипотеки читайте в интернет-газете "Вести Карелии".