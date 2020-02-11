Сразу три крупнейших банка снижают ставки по ипотеке

ВТБ, Альфа-банк и Промсвязьбанк впервые в этом году снизили ставки жилищных кредитов.
С 11 февраля ВТБ снижает ставки по всей линейке ипотечных программ на 0,5 процентного пункта (п. п.), говорится в сообщении банка.
Альфа-банк с 10 февраля снизил ипотечные ставки на 0,4 п. п, сообщила его пресс-служба.
С 13 февраля ПСБ также планирует снизить ставки по кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке в среднем на 0,5 п. п.
Подробнее о новых ставках и условиях ипотеки читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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