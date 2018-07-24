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Новости. Погода
17:00, 24 Июля 2018

Среда в Петрозаводске будет теплой и солнечной

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Завтра, 25 июля, в Карелии ожидается переменная облачность, температура днем до +32 градусов.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-восточный, на севере южный, юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +14, +19 градусов по Цельсию. Днем +23, +28, на севере республики местами до +30, +32.

В Петрозаводске днем небольшой кратковременный дождь.

Температура ночью +15, +17, а днем +23, +25 градусов.

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