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Среди клиентов Сбербанка в СЗФО более трети индивидуальных предпринимателей - женщины

Новости. Общество
14:15, 05 Марта 2021
фото: © ru.fotolia.com/AZImages
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Накануне 8 Марта Северо-Западный банк ПАО Сбербанк выяснил, что почти 40% его клиентов малого и микробизнеса - женщины.

Это более 57 тысяч предпринимательниц по всему СЗФО.

Чаще всего на Северо-Западе женщины открывают бизнес в сфере торговли, услуг, операций с недвижимым имуществом, здравоохранении и образовании. При этом большинство активно использует цифровые сервисы и инструменты для развития своего дела.

"В преддверии Международного женского дня мы особенно хотим выразить слова восхищения не только красотой прекрасной половины человечества, но и силой духа, деловыми качествами и умением вести бизнес. Ну а Сбер всегда рад оказать поддержку предпринимательским инициативам и предложить не только финансовые, но и сопутствующие сервисы для покорения новых высот", – поделился председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

По заказу СберБизнес и Visa аналитическим центром НАФИ в феврале 2021 года проведено федеральное исследование, согласно которому почти половина предпринимательниц, которые перевели бизнес в онлайн, увеличили объёмы продаж в интернете во время пандемии, 40% запустили собственный сайт, а 69% начали рекламировать и реализовывать товары с помощью социальных сетей.

Самым популярным цифровым сервисом для управления финансами среди предпринимательниц стал интернет-банкинг: его использует 73% опрошенных. К наиболее востребованным онлайн-сервисам участницы исследования также отнесли бизнес-карты (51%) и услуги по ведению бухгалтерии онлайн (48%).

Подробнее о результатах исследования и совместной кампании в поддержку женского предпринимательства "Бизнес-первенство" от Сбербанка и Visa читайте здесь: https://press.sber.ru/publications/sber-i-visa-podderzhat-predprinimatelnits

ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк

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