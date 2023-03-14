Британские ученые изучили образ жизни более чем полумиллиона своих сограждан.

Средиземноморская диета снижает риск деменции почти на четверть. Как пишет The Guardian, к такому выводу пришли британские исследователи на основании данных более чем 60 тысяч человек из национального биобанка, онлайн-базы медицинских записей и сведений об образе жизни свыше полумиллиона сограждан.

Исследователи оценили людей, используя два показателя соблюдения средиземноморской диеты, и приняли во внимание генетический риск развития деменции у каждого человека. В течение почти десяти лет было зарегистрировано 882 случая деменции, но у тех, кто придерживался строгой средиземноморской диеты, риск развития слабоумия был на 23% ниже, чем у тех, кто питался иначе.

Напомним, основу средиземноморской диеты составляют орехи, морепродукты, цельнозерновая пища и овощи.