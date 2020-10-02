Средняя цена на медицинские маски обрушилась в девять раз с апреля по сентябрь

Средняя стоимость защитной маски в России с апреля по сентябрь 2020 года снизилась в девять раз, до 23,3 рублей.

Дороже всего стоят маски в Уральском федеральном округе, свидетельствуют данные платформы анализа покупок и сравнения цен "ЧекСкан". Об этом информирует ТАСС.

"Средняя цена защитной маски в РФ после пикового показателя в апреле 2020 года (210 рублей), продиктованного дефицитом при повышенном спросе, неуклонно снижалась до сентябрьского минимума в 23,3 рублей", - отмечает сервис. По итогам сентября дороже всего маски обходятся жителям Уральского ФО (средняя цена 26,38 рублей), Северо-Западного ФО (26,12 рублей) и Центрального ФО (25,5 рублей), а самая низкая цена на маски в Дальневосточном ФО (15,86 рублей).

С августа по сентябрь маски присутствуют в порядка 30 тыс. чеков (всего за девять месяцев в системе было отсканировано 20 млн чеков), полученных покупателями в разных торговых сетях всех регионов РФ. В январе 2020 года, по данным платформы, на 20 млн чеков было куплено порядка 1,2 тыс. штучных и 665 упаковок масок по пять штук. В апреле было куплено порядка 4,5 тыс. штучных масок и 125 упаковок по пять штук. В мае - 12,4 тыс. штучных масок и 602,6 упаковок по пять штук, в июне - 10 тыс., в июле - 14,7 тыс., а в августе - 26,5 тыс. штучных масок и 408 упаковок по пять штук. В сентябре количество купленных штучных масок (по добавленным в систему чекам) достигло 38 тыс., что более чем в 8,5 раза превышает показатель апреля.

"Абсолютным лидером являются штучные СИЗ (средства индивидуальной защиты - прим. ТАСС). Спрос на них стабильно рос, начиная с января. Лавинообразный скачок произошел в апреле, после чего последовал спад в мае и июне, сменившийся резким ростом в июле. Очевидно, покупательская активность находится в прямой зависимости от новостного фона, и активности властей в плане ужесточения карательных мер при несоблюдении масочного режима", - отмечают аналитики.