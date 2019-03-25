Средняя зарплата чиновников Карелии в 2018 г превысила 65 тысяч рублей

Рост зарплат госслужащих республиканских органов власти в 2018 году на 36,7% не привел к превышению нормативов, установленных для регионов правительством РФ.

Это следует из официального сообщения, опубликованного на сайте правительства Карелии после обнародования данных о зарплатах карельских чиновников.

По данным Карелиястата, средняя зарплата госслужащих республиканских органов власти в 2018 году составила 65530 рублей, сообщают "Вести Карелии".

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