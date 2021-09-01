Средняя зарплата в Карелии по прогнозу властей в 2022 году превысит 53 тыс. рублей

Министерство экономического развития Карелии прогнозирует рост в 2022 году среднего размера зарплаты жителей республики до 53,2 тыс. рублей.

Об этом говорится в пояснительной записке к одному из законопроектов, связанных с налоговыми поступлениями в бюджет.

Такой размер начисленной зарплаты предусмотрен целевым, самым оптимистичным вариантом прогноза социально-экономического развития Карелии.

Ранее Карелиястат опубликовал данные, согласно которым, средняя номинальная начисленная заработная плата в Карелии июне превысила 54514 рублей, что на 8,1% больше, чем в июне прошлого года.

По темпам роста зарплаты лидерами стали организации в сфере образования, где этот показатель увеличился на 34,8%. Кроме того, на 32,7% выросла номинальная зарплате в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений, на 20,1% — в гостиничном бизнесе и общественном питании.