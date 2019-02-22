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Новости. Экономика
09:33, 22 Февраля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Алпаткин

Средняя зарплата в Карелии в 2018 году составила 39 тысяч рублей, заявляют статистики

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Карелиястат опубликовал предварительные данные о среднемесячной начисленной заработной плате работников организаций Карелии за 2018 год.

Согласно официальной статистике этот сумма составила 38976 рублей 7 копеек. Выше средней по республике зарплата в следующих сферах деятельности. Информация и связь – 40859 рублей, транспортировка и хранение4 – 6070, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 46332, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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User
2019-02-22 09:39:21
Ну так разные главы себе зарплату подняли. Медианную зарплату считать надо, а не среднюю.
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