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Среднемесячный доход от трудовой деятельности в Карелии в 2022 году прогнозируется ниже, чем зарплата в 2021

Новости. Общество
15:17, 17 Февраля 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Алпаткин

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Прогнозируемый размер среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Карелии в 2022 году составит 44 800 рублей.

Эта сумма указана в проекте закона о внесении изменений в республиканский бюджет. Прогноз по размеру среднемесячного дохода от трудовой деятельности учитывается для расчета объема расходов, необходимых, чтобы повысить зарплату бюджетников. Их зарплата привязана к среднему показателю по республике.

Ожидаемый размер среднемесячного дохода от трудовой деятельности ниже номинальной начисленной зарплаты в 2021 году. По данным Карелиястата за 11 месяцев эта сумма превысила 48 тыс. рублей.

Как пояснили в Минэкономразвития, среднемесячным доходом от трудовой деятельности является среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц.  А среднемесячная заработная плата в обычном понимании — это оплата труда, в основном, на средних и крупных предприятиях.

«Учитывая, что заработная плата в секторе малого бизнеса ниже, чем на крупных и средних предприятиях, эти показатели отличаются», — пояснили в министерстве.

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Комментарии

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кир
2022-02-17 15:51:30
Надо отрабатывать любую зарплату. Сторож в Питере этого не делает.
Изя
2022-02-17 16:05:31
кир, не смеши подковы )))
Гость
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