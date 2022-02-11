Среднемесячный доход от трудовой деятельности в Карелии в 2022 году прогнозируется ниже, чем зарплата в 2021

Прогнозируемый размер среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Карелии в 2022 году составит 44 800 рублей.

Эта сумма указана в проекте закона о внесении изменений в республиканский бюджет. Прогноз по размеру среднемесячного дохода от трудовой деятельности учитывается для расчета объема расходов, необходимых, чтобы повысить зарплату бюджетников. Их зарплата привязана к среднему показателю по республике.

Ожидаемый размер среднемесячного дохода от трудовой деятельности ниже номинальной начисленной зарплаты в 2021 году. По данным Карелиястата за 11 месяцев эта сумма превысила 48 тыс. рублей.

Как пояснили в Минэкономразвития, среднемесячным доходом от трудовой деятельности является среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц. А среднемесячная заработная плата в обычном понимании — это оплата труда, в основном, на средних и крупных предприятиях.

«Учитывая, что заработная плата в секторе малого бизнеса ниже, чем на крупных и средних предприятиях, эти показатели отличаются», — пояснили в министерстве.