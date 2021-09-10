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«Средства использованы рачительно»: Парфенчиков оценил подготовку к Дню республики

Новости. Общество
12:13, 12 Сентября 2021
фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте

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Результаты благоустройства поселка Калевала, где в этом году прошло празднование Дня Республики Карелия, понравились Артуру Парфенчикову.

Своими впечатлениями он поделился на личной странице Вконтакте.

«Учитывая эпидситуацию, приняли решение большие и пышные торжества не проводить. Но за счет сэкономленных средств увеличили объемы работ по благоустройству. За два года подготовки к празднику был в Калевале много раз. И вижу, как изменился за это время внешний облик поселка, насколько здесь стало чище, уютнее», — написал губернатор.

По его словам, при подготовке к празднику были отремонтированы несколько улиц, покрашены фасады жилых домов, детского сада, спортшколы, возле средней школы появилась парковка, отремонтированы три спортивных зала, благоустроен парк «Святая роща».

Кроме того, преобразился мыс у Креста путника, где сделали освещение, пешеходную дорожку, установили скамейки. У сосны Леннрота появились новые арт-объекты. 

«Отмечу, что средства были использованы рачительно, сегодня посёлок выглядит по-особому, у него есть свое лицо. Но, безусловно, благоустройство будем продолжать: для маленьких калевальцев нужен новый детский сад. Подготовку документации уже начали. Одновременно приступим и к строительству нового жилья, чего в Калевале не было уже много лет», — сообщил глава республики.

По его словам, ремонт улиц Калевалы будет продолжен благодаря дополнительным 10 миллионам рублей, которые выделены из республиканского бюджета.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-09-12 16:33:21
Почему Шандалович без маски?
Кинокритик
2021-09-12 14:39:04
Скорей бы уже в пятницу проголосовать за Единую Россию и в ожидании итогов потирать свои потные ручонки. :) В субботу все проголосуют за яблоко - визжал офф и бросался в монитор бумажными стаканчиками :)
однозначно
2021-09-12 12:56:01
Кто на фото в синем кокошнике ? Хоть бы обозначали персонажей..
Гость
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