«Средства использованы рачительно»: Парфенчиков оценил подготовку к Дню республики

Результаты благоустройства поселка Калевала, где в этом году прошло празднование Дня Республики Карелия, понравились Артуру Парфенчикову.

Своими впечатлениями он поделился на личной странице Вконтакте.

«Учитывая эпидситуацию, приняли решение большие и пышные торжества не проводить. Но за счет сэкономленных средств увеличили объемы работ по благоустройству. За два года подготовки к празднику был в Калевале много раз. И вижу, как изменился за это время внешний облик поселка, насколько здесь стало чище, уютнее», — написал губернатор.



По его словам, при подготовке к празднику были отремонтированы несколько улиц, покрашены фасады жилых домов, детского сада, спортшколы, возле средней школы появилась парковка, отремонтированы три спортивных зала, благоустроен парк «Святая роща».

Кроме того, преобразился мыс у Креста путника, где сделали освещение, пешеходную дорожку, установили скамейки. У сосны Леннрота появились новые арт-объекты.



«Отмечу, что средства были использованы рачительно, сегодня посёлок выглядит по-особому, у него есть свое лицо. Но, безусловно, благоустройство будем продолжать: для маленьких калевальцев нужен новый детский сад. Подготовку документации уже начали. Одновременно приступим и к строительству нового жилья, чего в Калевале не было уже много лет», — сообщил глава республики.

По его словам, ремонт улиц Калевалы будет продолжен благодаря дополнительным 10 миллионам рублей, которые выделены из республиканского бюджета.