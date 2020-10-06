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Петрозаводчанка установила антивирус на телефон и потеряла сбережения с банковского счета

Новости. Происшествия
12:28, 07 Октября 2020
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Мошенники списали со счета петрозаводчанки валюту и рубли, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 44-летняя женщина, у которой украли деньги с банковского счета.

Полицейским она рассказала, что ей проступил звонок с незнакомого номера. Человек представился работником банка, в котором хранятся ее сбережения. Он спросил, меняла ли она номер мобильного телефона, привязанный к личному кабинету, и потребовал подтвердить операцию.

Петрозаводчанка таких манипуляций не совершала, о чем и ответила звонившему. Тогда тот сообщил, что, возможно, её телефон был взломан и нужно для проверки скачать специальную антивирусную программу. Следуя инструкциям, женщина установила на телефон незнакомую ей программу удаленного доступа и предоставила информацию с экрана мошеннику. Тот получил доступ к ее телефону и перевел все средства на неизвестный счет.

Таким образом, жительница карельской столицы потеряла 4 тысячи рублей и 2 800 евро, что в общей сумме составляет около 258 тысяч рублей. Осознав, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. В настоящий момент полицейские проводят проверку по данному факту.

Примечательно, женщина неоднократно слышала о подобных случаях мошенничества, но, когда позвонили ей, растерялась и поддалась панике.

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