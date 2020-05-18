Средства защиты от коронавируса Карелия закупила впрок

Двухмесячный запас средств индивидуальной защиты для медработников создан в Карелии, сообщил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети, что в минувший понедельник, 18 мая, в республику поступила очередная партия средств индивидуальной защиты для наших медработников. Это костюмы высокой степени защиты, одноразовые костюмы, халаты и шапочки, респираторы, защитные экраны, бахилы, маски и нарукавники – всего почти 170 тысяч штук.

Защитные средства будут переданы в многопрофильные центры для лечения больных коронавирусной инфекцией в Петрозаводске и районах республики, Республиканской инфекционной больнице, станции скорой медицинской помощи и другим медицинским организациям, работающим с инфицированными пациентами.

"Важно, что в условиях повышенного спроса на подобные товары как в России, так и за рубежом. Минздраву Карелии удалось создать двухмесячный запас необходимых средств защиты", - написал Парфенчиков.