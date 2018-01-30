СРОЧНО: Верховный суд Карелии не стал менять приговор Алиханову

Верховный суд Карелии оставил в силе приговор известному политику и предпринимателю Девлету Алиханову.

Такое решение приняла коллегия по уголовным делам после рассмотрения апелляционных жалоб защитников Девлета Алиханова, которые потребовали признать незаконным и необоснованным приговор, вынесенный городским судом.

Адвокаты просили Верховный суд Карелии как высшую инстанцию отменить приговор и оправдать Алиханова за отсутствием в деле состава и события преступления.

Сам Алиханов участвовал в заседании посредством видеосвязи. Адвокаты просили, чтобы он присутствовал в суде лично, но им было отказано в ходатайстве.

Кроме этого, коллегия по уголовным делам отказалась возвращать дело в суд первой инстанции, а также вызывать в суд и допрашивать свидетелей.

В итоге суд отказался удовлетворять жалобы защитников и оставил приговор первой инстанции без изменений.

Ранее Петрозаводский городской суд приговорил Девлета Алиханова к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 700 тысяч рублей. Судья постановила также учесть в качестве отбытого наказания срок нахождения под стражей с 3 февраля 2015 года. Кроме этого, суд частично удовлетворил гражданский иск администрации Петрозаводска, обязав выплатить мэрии 8 млн рублей.

По мнению президента Адвокатской палаты Карелии Михаила Ямчитского, который защищает Девлета Алиханова в суде, вынесенный приговор является необоснованным и незаконным.

"В приговоре речь идет о том, что имущество приобреталось по заниженной на 8 миллионов рублей цене. Тогда хочется спросить, а при чем тут Алиханов, если он не был приобретателем и собственником этих помещений и даже до сих пор им не стал? - прокомментировал Михаил Ямчитский. - К процедуре оценки помещений Алиханов также никакого отношения не имел. Как и к проведению аукциона, и к определению начальной цены. Все эти вопросы регулируются законом, все это делала администрация Петрозаводска. Выводы суда, что Алиханов это каким-то образом организовал, не подтверждаются материалами дела. Ни руководитель карельского филиала Сбербанка, ни тогдашний мэр города Виктор Масляков не подтверждают, что Алиханов их о чем-то просил. Оценщик вообще говорит о том, что она Алиханова никогда не видела.

На самом деле точно так же муниципальное имущество приватизировалось на всем Северо-Западе, в Петербурге, Мурманске, Новгороде. Там точно так же с учетом обременения арендой выставлялось имущество на аукцион и примерно в тоже время. То есть это не кто-то в Петрозаводске злонамеренное решил эти помещения вдруг приватизировать. Это было требование тогдашнего законодательства – выставлять все не используемое для нужд муниципалитета имущество на приватизацию. Алиханов к этому опять же никакого отношения не имеет, как и ко всей сделке".