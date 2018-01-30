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Новости. Общество
15:24, 30 Января 2018
фото: Николай Бакинов (справа)

СРОЧНО: Борцу с ''Невским пассажем'' стало плохо в зале суда

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Одному из борцов с пристройкой ''Невский пассаж'' в Петрозаводске Николаю Бакинову стало плохо в зале суда, ему вызвали ''скорую''.

После перерыва в Петрозаводском городском суде возобновилось рассмотрение коллективного иска борцов с "Невским пассажем'' о возмещении морального вреда за неисполнение решения о сносе пристройки. Напомним, иски предъявлены к бизнесменам Цмугуновым, Минфину РФ в лице управления Федерального казначейства РК, УФССП России по Карелии и ФССП России. Истцами выступают Николай и Ольга Бакиновы (требуют 1 млн рублей), а также Михаил Гошкиев (500 тысяч рублей).

Кроме того, к участию в деле в качестве третьего лица, заявившего самостоятельные требования, была привлечена Ольга Исаева. Она требует с ответчиков в общей сложности 400 тысяч рублей.

После перерыва стороны перешли к прениям. Однако в какой-то момент истец Николай Бакинов попросил у суда разрешения выйти из зала, поскольку почувствовал себя плохо. 

''Вот, до чего вы доводите людей'', - отметил Михаил Гошкиев, обращаясь к представителям ответчиков.

А через несколько минут Николай Бакинов попросил вызвать ему скорую помощь. В настоящее время он дожидается медиков в коридоре суда, прения продолжаются.

Решение о демонтаже "Невского пассажа" вступило в силу еще в апреле 2014 года. Сегодня пристройка продолжает работать как ни в чем не бывало. Протестуя против неисполнения решения суда, жильцы дома трижды устраивали голодовку и несколько раз пытались разобрать крышу "Невского пассажа" собственными силами. Кроме того, в 2015 году жильцы дома Владимир Дмецов и Николай Бакинов вернули в правительство медали в честь 70-летия Победы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Алик
2018-01-30 16:06:29
Не прошло и 5 лет или прошло?
кир
2018-01-30 15:31:31
Бог не Микитка, он всё видит. От него не скрыться. Это вам не медали разбрасывать, которые неизвестно за что дали.
Гость
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