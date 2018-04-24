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Новости. Политика
13:53, 24 Апреля 2018

СРОЧНО: Девлет Алиханов выиграл процесс в Европейском суде по правам человека

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Европейский суд встал на сторону Девлета Алиханова и признал нарушением прав человека содержание его за решеткой на протяжении трех лет.

Девлет Алиханов, который три года просидел в одиночной камере, не будучи признанным виновным в совершении преступления, выиграл процесс в Европейском суде по правам человека. Об этом рассказали его адвокаты, которые получили уведомление о положительном рассмотрении в Страсбурге жалобы на длительное немотивированное содержание под стражей. Это можно назвать промежуточной победой Алиханова в борьбе с беспределом карельской, а шире - российской судебной системы, которая вместе с силовыми органами превратилась в карательный механизм.

Главное внимание в жалобе в ЕСПЧ уделялось длительному и немотивированному содержанию под стражей – с 3 февраля 2015 года. На сегодняшний день во всей России нет ни одного прецедента, чтобы человек по экономической статье УК находился за решеткой так долго, если ему не вынесен приговор. При этом каждый раз Алиханову судьи продлевали срок ареста без указания фактических обстоятельств, свидетельствующих о необходимости этого. Это требование закона игнорировалось всеми судами в Карелии, которые просто переписывали предыдущие постановления, указывая, что "обстоятельства не изменились", ни в чем не разбираясь и не основываясь на нормах права.

Все эти доводы были рассмотрены в Европейском суде по правам человека. Как и ожидалось, решение было вынесено в пользу Девлета Алиханова с учетом практики применения норм о немотивированном длительном продлении срока содержания под стражей.

В ЕСПЧ признали, что немотивированное длительное содержание под стражей Девлета Алиханова (в течение трех лет) является нарушением Европейской Конвенции по правам человека, а также обратили внимание на неубедительность причин заключения под стражу, использованных судами. В решении отмечается, что суды в деле Алиханова использовали предположения в отсутствие сколько-нибудь достоверной доказательной базы риска воспрепятствования осуществлению правосудия, допустили неверную оценку личности заявителя в части возможности скрыться либо избежать правосудия, недооценили возможность избрания другой меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Поскольку Российская Федерация признает Европейскую конвенцию по правам человека и Европейский суд, следующим шагом должна быть отмена всех решений, касающихся ареста и продления сроков содержания под стражей Девлета Алиханова, начиная с февраля 2015 года. Нашей стране придется выпустить соответствующее постановление, признать их незаконными и отменить.

Кроме этого, Девлету Алиханову присудили компенсацию ущерба, нанесенного незаконным арестом.  В будущем у него возникает право на возмещение расходов на адвокатов, потерянную зарплату и т.д.

Подробнее о решении ЕСПЧ и его последствиях читайте в нашем материале.

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Комментарии

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Инженер Брунс
2018-04-24 14:17:50
решение ЕСПЧ можно использовать в одном месте, сами знаете каком, вы бы так за Россию переживали, подпиндсоники вы наши
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