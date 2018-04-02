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Новости. Общество
23:07, 02 Апреля 2018

СРОЧНО: Из-за непогоды на улицы Петрозаводска выведена дополнительная техника

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В связи с крайне неблагоприятной погодной ситуацией в ночь на 3 апреля на улицы Петрозаводска выведена дополнительная уборочная техника, сообщили в пресс-службе администрации города.

В ночное время будет производиться очистка проезжих частей улично-дорожной сети города от снежной шуги и наледи. К утру бригады ООО "ТехРент" произведут дополнительную усиленную обработку тротуаров песком и каменной крошкой.

Вместе с тем, администрация Петрозаводска призывает горожан во время непогоды быть предельно осторожными – как при управлении автотранспортом, так и при движении пешком, особенно в местах, где тротуары расположены с уклоном.

Бригады подрядчика - ООО "ТехРент" - будут работать всю ночь в усиленном режиме, однако сильный дождь смывает большую часть противогололедных материалов и обработку приходится производить неоднократно.

Администрацией города также взята под особый контроль деятельность управляющих компаний по противогололедной обработке придомовых территорий: управляющим организациям сделано отдельное напоминание о необходимости ликвидации скользких участков во дворах многоквартирных домов.

 

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