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Новости. Происшествия
23:49, 08 Ноября 2019
фото: МЧС Медиа

СРОЧНО: Мальчик упал с 5 этажа в Костомукше, врачи борются за его жизнь

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Борт МЧС Карелии доставит в Республиканскую больницу 12-летнего мальчика, упавшего с 5 этажа в Костомукше, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал на своей странице об организации спасения жизни мальчику, который получил тяжелые травмы после падения с 5 этажа в Костомукше.

"Сегодня вечером в 21:13 получил от главных врачей Детской республиканской больницы и Республиканской больницы им. В.А. Баранова сообщение о 12-летнем мальчике из Костомукши, который получил тяжелые травмы при падении с 5 этажа, - рассказал министр. - Выяснилось, что наш вертолет санитарной авиации в ремонте, и единственная возможность спасти ребенка – доставить его в Детскую республиканскую больницу бортом МЧС России. Немедленно связался с руководителем Главного управления МЧС России по Республике Карелия Сергеем Александровичем Шугаевым, уведомил руководителя департамента скорой помощи Минздрава России Оксану Игоревну Гусеву. Срочно составлена заявка на борт МЧС.
Достигнута предварительная договоренность о том, что борт МЧС вылетит в Костомукшу из аэропорта «Пески» в 10 часов утра. Окончательное время вылета станет известно после селекторного совещания в МЧС, которое состоится в 7 часов утра".

По словам Охлопкова, в настоящее время мальчик нетранспортабелен. Костомукшские врачи стабилизируют его состояние, выводят из состояния шока. На мониторинг состояние ребенка взял главный внештатный реаниматолог Минздрава России Игорь Владимирович Молчанов, который дает рекомендации по тактике ведения пациента.

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