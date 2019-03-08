СРОЧНО: МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Карелии

Спасатели рекомендуют жителям республики соблюдать осторожность, в частности, ограничить поездки на личном транспорте и не отпускать детей из-под контроля.

Главное управление МЧС по Карелии заявляет со ссылкой на данные синоптиков, что днем 9 марта ожидаются по северным районам местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега, в отдельных районах налипание мокрого снега; по южным районам местами порывы до 15-18 м/с, метель.

"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах", - сообщают спасатели.

МЧС требует соблюдения осторожности от граждан в условиях ухудшения погоды.

Общие рекомендации:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговые лопаты, теплые одеяла, троса, буксировочные устройства), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• ограничить выход на лед водных объектов, в связи с угрозой отрыва льда и провалами людей и техники под лёд.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.