Полиция Петрозаводска разыскивает ребенка

На Первомайском проспекте 12-летний ребенок ушел из школы и пропал, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска разыскивает несовершеннолетнего Никиту М., 2006 года рождения.

Вчера, 7 февраля, около 12.00 он ушел из школы на Первомайском проспекте, и до настоящего времени его местонахождение не известно.

На вид мальчику 11-12 лет, худощавого телосложения. Был одет во все черное: пуховик, классические брюки, вязаную шапку, кроссовки. При себе имеет рюкзак черного цвета.

Всех граждан, располагающих какой-либо информацией, полиция просит сообщать по телефонам: (8142) 715-420, 739-154 или 02, +7-911-415-25-87.