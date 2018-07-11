СРОЧНО: В Карелии растет число заболевших корью

Число госпитализированных в Республиканскую инфекционную больницу с подозрением на корь увеличилось до шести человек, двое из них – дети младше 1 года.

Об этом сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

Ранее в Минздраве Карелии сообщили, что корь подозревают у десяти человек, пятеро из которых госпитализированы.

Сейчас стало известно о 14-ти заболевших. Все они являются жителями Олонецкого района.

"В период с 05.07.2018г. по 10.07.2018г. в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия" поступило 14 экстренных извещений на случаи подозрения на заболевание корью среди населения Олонецкого района, в т.ч. 3 ребенка до 17 лет. Госпитализировано в ГБУЗ РК "Республиканская инфекционная больница" – 6 человек, из них 2 детей (до года)", - сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

У заболевших взят биологический материал, который отправлен в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им.Пастера для подтверждения диагноза.