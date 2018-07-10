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Новости. Общество
07:15, 10 Июля 2018

В Карелии зарегистрировано десять случаев заболевания корью

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Из Олонецкого района в Республиканскую инфекционную больницу госпитализировано пять человек, из них двое детей, сообщает Минздрав Карелии.

Вчера состоялось экстренное заседание Межведомственной комиссии республиканского Министерства здравоохранения по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Его темой стала ситуация по заболеваемости корью в Олонецком муниципальном районе.

Как рассказали в Минздраве, с 5 по 8 июля в республиканском Центре гигиены и эпидемиологии среди жителей Олонецкого района зарегистрированы 10 случаев заболеваний, подозрительных на корь. Пять человек, включая двоих детей, с температурой до 40С, крупнопятнистой сыпью и болями в горле были доставлены в инфекционную больницу в Петрозаводск.

"Биологический материал от больных был направлен в региональный центр "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для уточнения диагноза", сообщили в ведомстве.

В Олонецком районе Управлением Роспотребнадзора совместно с Минздравом организовано проведение противоэпидемических мероприятий. Выявлены все контактные лица, в том числе прошедшие через поликлинику, выясняется их иммунопрофилактический статус.

Медицинскими работниками осуществлен подворовой обход для установления контактных лиц. Прививочный кабинет Олонецкой ЦРБ продлил время работы и принимает население с 8 до 18 часов, включая выходные дни. В районе работает передвижной пункт. В понедельник он обслуживал жителей Мегреги, в том числе и работающих там иностранных граждан.

"По состоянию на утро понедельника привито против кори 267 человек. Активная иммунизация продолжается", - сообщает Минздрав Карелии.

Напомним, последний случай кори – острого инфекционного вирусного заболевания, передающегося воздушно-капельным путем, - в Карелии был зарегистрирован в 2000 году. Нынешний случай, возможно, "привезли" из Санкт-Петербурга.

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