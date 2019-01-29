СРОЧНО: В Петрозаводске загорелось бывшее общежитие Речного училища

Пожарные ликвидируют возгорание в здании на улице Калинина, сообщает ГУМЧС по Карелии.

Сообщение о возгорании в административном здании по улице Калинина, 35 поступило в спасательную службу в 14.26.

По информации ведомства, это здание бывшего общежития Речного училища, людей там нет.

В настоящее время идет ликвидация пожара, площадь которого составила 15 квадратных метров. Возгорание произошло на втором этаже здания.

Погибших и пострадавших нет.