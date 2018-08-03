СРОЧНО: Водитель, сбивший на Кукковке пешехода и бросивший его во дворе, сам пришел в ГИБДД

Разыскиваемый сотрудниками Госавтоинспекции подозреваемый явился в ГИБДД, сообщили в ведомстве.

Сегодня днем водитель, совершивший наезд на пешехода 21 июля на улице Ровио, пришел в ГИБДД и подтвердил факт дорожно-транспортного происшествия.

В отношении водителя составлены административные материалы:

- по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ – за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления;

- по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ – за оставление места ДТП, участником которого он является.

Материалы дела переданы в следственное управление МВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, а также в мировой суд. Мужчина задержан.

Напомним, 21 июля в 00.29 на ул.Ровио, на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №20, легковой автомобиль сбил пешехода.

От удара пешеход подлетел в воздух и оказался на лобовом стекле автомобиля, через несколько метров упал на дорогу.

Под покровом ночи водитель затащил пострадавшего в машину и уехал с места происшествия.

По поступившей ранее информации, предполагалось, что виновник аварии доставил пешехода в больницу.

Но, как позже сообщила бывшая супруга пострадавшего, водитель отвез пострадавшего не в больницу, а во двор к дому, где и бросил.

"Водила спросил у пострадавшего адрес проживания, отвез его на Сегежскую и выбросил во двор. Пострадавший - мой бывший муж позвонил мне и попросил вызвать скорую. Скорая приехала и увезла в больницу. У него перелом двух ног", - написала петрозаводчанка.

Позже водитель был объявлен в розыск.