Сроки ремонта трубопровода нарушены: Администрация Петрозаводска обратилась в прокуратуру

Коммунальщики не смогли уложиться в заявленные сроки и вовремя восстановить тепло и горячее водоснабжение в нескольких районах города.

Компания ТГК-1 своевременно уведомила Администрацию о планируемых работах по устранению повреждения трубопровода тепловой сети на Лесном проспекте, сообщили в госпаблике администрации Петрозаводска.

Завершить мероприятия планировалось до 16 часов 28 октября. Вместе с тем, указанный в уведомлении срок был нарушен, уточнили в сообществе.

Администрация подготовила обращение в прокуратуру города Петрозаводска с просьбой провести проверку и установить обстоятельства произошедшего и ответственных лиц.

Ранее сообщали, что жители густонаселенного района Петрозаводска мерзли всю ночь, хотя тепло обещали дать вечером.