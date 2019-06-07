Сроки отключения горячей воды в России сократятся

Минстрой России назвал оптимальные сроки летнего отключения горячей воды.

Отключение горячей воды летом на неделю является сроком, к которому надо стремиться, заявил в интервью РИА Недвижимость на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) замглавы Минстроя РФ Максим Егоров.

"Зачем отключают воду? Прежде всего, чтобы отремонтировать котлы. Да, существуют технологии, когда их для этого отключают раз в два-три года. Но у нас состояние тепловых сетей не слишком хорошее, поэтому воду нужно сливать, делать гидравлическое испытания и проверять, что будем происходить с трубами. Иначе мы получим аварию, как этой зимой в Самаре, когда кипяток вылился на асфальт", – отметил он.

При этом, указал замминистра, в три дня, как предлагали ранее, городские системы не сольешь и не заполнишь "чисто физически", особенно в крупных городах, пишет издание "РИА Новости".



"Все зависит от состояния инфраструктуры в конкретном муниципалитете. Мы должны стремиться к отключению горячей воды летом на неделю и через год или два", – резюмировал он.



Ранее занимавший тогда пост замглавы Минстроя Андрей Чибис говорил, что сроки планового отключения горячей воды в России возможно сократить до трех дней.