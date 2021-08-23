Сроки переписи населения в России вновь перенесли

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе основного этапа Всероссийской переписи населения.

Основной этап переписи пройдет с 15 октября по 14 ноября. До этого ее проведение планировалось с 1 по 31 октября, сообщили в Карелиястате.

Самостоятельно заполнить переписные листы на портале госуслуг жители страны, включая Карелию, смогут в период с 15 октября по 8 ноября. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря.

Проведение переписи в данный период позволяет сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных как на национальном, так и на международном уровне. Данные сроки входят в рамки рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 года.

Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения подведут в апреле 2022 года. Окончательные итоги будут готовы и официально опубликованы в IV квартале 2022 года.

Ранее сообщалось, Карелиястат намерен привлечь студентов к Всероссийской переписи населения.