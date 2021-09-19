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Сроки строительства дома культуры в Карелии оказались сорваны по вине госзаказчика, решил суд

Новости. Общество
16:00, 21 Сентября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Арбитражный суд Карелии принял решение, связанное с конфликтом государственного Управления капительного строительства и подрядной организацией из-за срыва сроков строительства дома культуры в деревне Мегрега.

УКС обвинило в этом строителей — ООО «АвангардСтройКомплекс», и в одностороннем порядке расторгло контракт стоимостью 61,1 млн рублей.

«Действия подрядчика могут привести к негативным последствиям, вплоть до демонтажа недостроенного здания, что приведет к убыткам, причинит существенный ущерб бюджету Республики Карелия», — изложена позиция УКС в судебном решении.

УКС добивалось, чтобы строительную фирму включили в реестр недобросовестных поставщиков, но против этого выступила антимонопольная служба.  Госзаказчик подал на УФАС в суд.

Суд не согласился с позицией УКС — предположение о «негативных последствиях» не нашло документального подтверждения в материалах дела.

Кроме того, суд установил, что строительная фирма неоднократно предупреждала госзаказчика о необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных контрактом.

«Длительные согласования с заказчиком повлекли несвоевременное выполнение последующих работ, отставание от графика производства работ и финансовые потери на дополнительные работы у ООО «АСК», — решил суд.

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Комментарии

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Лана Текучева
2021-09-21 16:13:59
А патамушта не КСМ! :)
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