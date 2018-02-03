Сопредседатель штаба кандидата в президенты Владимира Путина, ректор ПетрГУ Анатолий Воронин сказал, что власти США отказали в визе программисту и спортсменке из Карелии.

"К сожалению, те санкции, которые появились в спорте, коснулись и нашей республики. Я только что разговаривал с Людмилой Федоровной Кенаревой - нашей знаменитой спортсменкой, ветераном спорта, ей не дали визу для поездки на соревнования в США", - сказал Анатолий Воронин в субботу на митинге в поддержку Олимпийцев.

"Наш университет также затронула эта беда. Наша студенческая команда, которая вышла в финал чемпионата мира по программированию весной прошлого года, также поехала в усеченном составе, потому что одному из студентов власти США не дали визу", - отметил он.

Ректор вуза выступил за чистый от допинга, обмана, подлости и интриг спорт.