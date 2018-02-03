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Новости. Общество
13:13, 03 Февраля 2018

США отказали в визе программисту и спортсменке из Карелии

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Сопредседатель штаба кандидата в президенты Владимира Путина, ректор ПетрГУ Анатолий Воронин сказал, что власти США отказали в визе программисту и спортсменке из Карелии.

"К сожалению, те санкции, которые появились в спорте, коснулись и нашей республики. Я только что разговаривал с Людмилой Федоровной Кенаревой - нашей знаменитой спортсменкой, ветераном спорта, ей не дали визу для поездки на соревнования в США", - сказал Анатолий Воронин в субботу на митинге в поддержку Олимпийцев.

"Наш университет также затронула эта беда. Наша студенческая команда, которая вышла в финал чемпионата мира по программированию весной прошлого года, также поехала в усеченном составе, потому что одному из студентов власти США не дали визу", - отметил он.

Ректор вуза выступил за чистый от допинга, обмана, подлости и интриг спорт.

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Комментарии

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Leopol'd
2018-02-03 15:58:49
Что-то gemma путает. Ну или от спорта далека.
Статус олимпийской победы выше любых чемпионатов.
gemma
2018-02-03 15:33:17
Кстати. Олимпийские игры изначально посвящены языческим олимпийским "богам". Посвящены и сейчас - вспомните, в каком храме в Греции всегда зажигается олимпийский огонь, и под какую молитву какому "богу" он возжигается.
Так что это не митинг, а скорее какое-то неоязыческое собрание.
А проведение ОИ особого смысла, в плане спорта, не имеет. С этой задачей прекрасно справляются официальные чемпионаты мира.
Сергей
2018-02-03 14:41:45
Где? Где мои триллионы, я вас спрашиваю!
Матвей
2018-02-03 13:42:10
Да уж, Кенареву -то за что? Хотя так сейчас будет постоянно,пока страну в порядок не приведут,хорошо ещё Европу не закрыли,а то как чиновники украденными деньгами воспользуются,там ведь триллионы....?!
Гость
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