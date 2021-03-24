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Ссора в Карелии закончилась преступлением и пьянкой

Новости. Криминал
17:20, 25 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
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В Прионежском районе мужчина поссорился со знакомой и пустился во все тяжкие, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции по Прионежскому району поступило заявление от 58-летней жительницы одного из поселков: из ее дома пропали 3 тысячи рублей. Женщина предположила, что к хищению может быть причастен ее знакомый, который живет в Петрозаводске, но часто к ней приезжает.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемого, ранее судимого 52-летнего гражданина. Он признался, что когда в последний раз гостил у заявительницы, между ними произошла ссора. Мужчине пришлось уйти, но, предварительно, он нашел сбережения хозяйки и, по версии дознания, похитил их, чтобы купить алкоголь.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело.

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