Ссора в Карелии закончилась преступлением и пьянкой

В Прионежском районе мужчина поссорился со знакомой и пустился во все тяжкие, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции по Прионежскому району поступило заявление от 58-летней жительницы одного из поселков: из ее дома пропали 3 тысячи рублей. Женщина предположила, что к хищению может быть причастен ее знакомый, который живет в Петрозаводске, но часто к ней приезжает.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемого, ранее судимого 52-летнего гражданина. Он признался, что когда в последний раз гостил у заявительницы, между ними произошла ссора. Мужчине пришлось уйти, но, предварительно, он нашел сбережения хозяйки и, по версии дознания, похитил их, чтобы купить алкоголь.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело.