Ссору лесных исполинов запечатлела скрытая камера в заповеднике на границе с Карелией

Лоси в Нижне-Свирском заповеднике не поладили из-за вкусной веточки.
Видео ссоры двух лосей выложили в официальном паблике Нижне-Свирского государственного заповедника, расположенного в Ленинградской области на границе с Карелией.
В ролике, снятом на скрытую фотоловушку, один лесной исполин прогоняет другого с места кормежки.
Как предположили в заповеднике, лесные обитатели не поделили вкусную веточку.
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