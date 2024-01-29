Ссору лесных исполинов запечатлела скрытая камера в заповеднике на границе с Карелией

Лоси в Нижне-Свирском заповеднике не поладили из-за вкусной веточки.

Видео ссоры двух лосей выложили в официальном паблике Нижне-Свирского государственного заповедника, расположенного в Ленинградской области на границе с Карелией.

В ролике, снятом на скрытую фотоловушку, один лесной исполин прогоняет другого с места кормежки.

Как предположили в заповеднике, лесные обитатели не поделили вкусную веточку.