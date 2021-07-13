Реклама
Прислать новость
В Карелии будут судить бизнесменов, построивших новое аварийное жилье за 90 млн рублей 5
13.07.2021 16:35
В Карелии введена обязательная аккредитация всех медицинских работников 12
13.07.2021 12:11
Бактерии, похожие на кишечную палочку, обнаружили в воде на пляжах Петрозаводска 9
13.07.2021 11:04
Названы кандидаты от партии «Новые люди», которые пойдут на выборы депутатов в Карелии 7
13.07.2021 09:00

Стадо кабанов попало под грузовой поезд в Карелии

Новости. Происшествия
06:40, 14 Июля 2021
фото: © "Столица на Онего

Дикие животные погибли на железнодорожной насыпи возле поселка Алалампи Сортавальского района, сообщили в транспортной полиции Петрозаводска.

Установлено, что кабаны внезапно выскочили на железнодорожные пути возле поселка Алалампи. Машинист грузового состава применил экстренное торможение, подавал звуковой сигнал, но столкновения с животными избежать не удалось. Стадо кабанов пыталось уйти от мчавшегося поезда, однако животные инстинктивно бежали вдоль железнодорожных путей и были сбиты составом. В результате столкновения погибло 9 кабанов.

На график движения поездов инцидент не повлиял.

Туши животных комиссионно утилизированы инспекторами охотнадзора в соответствии с установленными ветеринарными правилами.

В настоящее время сотрудники Сортавальского линейного пункта полиции проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Карелии.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации

Аналитика

13.07.2021 12:15
Обществоведение
Жить и работать на малой родине
В советские времена в районах Карелии была активная социальная жизнь и работа, а сейчас людям неуютно на «угасающей» родине.   
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 12
13.07.2021 09:40
«Никто их никуда не сливал» 10
07.07.2021 16:55
Время Сенькина и Сепсякова 9
07.07.2021 13:55
Российские дачники оживили трафик на границе с Финляндией 1
06.07.2021 13:47
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2021 15:05
Личное мнение
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 2
Почему власть не желает разговаривать с гражданами и научным сообществом?
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
Новые технологии в лечении катаракты
06.07.2021 11:30
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»