Стадо кабанов попало под грузовой поезд в Карелии

Дикие животные погибли на железнодорожной насыпи возле поселка Алалампи Сортавальского района, сообщили в транспортной полиции Петрозаводска.

Установлено, что кабаны внезапно выскочили на железнодорожные пути возле поселка Алалампи. Машинист грузового состава применил экстренное торможение, подавал звуковой сигнал, но столкновения с животными избежать не удалось. Стадо кабанов пыталось уйти от мчавшегося поезда, однако животные инстинктивно бежали вдоль железнодорожных путей и были сбиты составом. В результате столкновения погибло 9 кабанов.

На график движения поездов инцидент не повлиял.

Туши животных комиссионно утилизированы инспекторами охотнадзора в соответствии с установленными ветеринарными правилами.

В настоящее время сотрудники Сортавальского линейного пункта полиции проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Карелии.