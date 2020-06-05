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Стаи бездомных собак заполонили жилые районы Петрозаводска

Новости. Общество
16:43, 05 Июня 2020
фото: © Сергей Коньков/ТАСС/Архив
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Закрытие промышленных зон и продуктовых баз из-за коронавируса привело к тому, что ранее прикормленные там животные перебрались в жилые районы города, сообщили в администрации столицы Карелии.

Стаи собак замечены на улицах Муезерская, Боровая, Котовского, Репникова, в ТИЗ "Усадьба", в районе СКЗ.

"Администрация просит работников предприятий и горожан не прикармливать животных, а также не допускать их самовыгула. Для хозяев, которые не могут самостоятельно стерилизовать своих питомцев, зоозащитники предлагают данную услугу бесплатно", - сообщается на сайте мэрии.

В администрации напомнили, в Петрозаводске продолжается отлов безнадзорных животных. Заявки от горожан в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 051 поступают регулярно. Работы проводятся в разных районах Петрозаводска.

С начала этого года компания ООО "Северин" отловила уже более 150 бездомных животных. Зоозащитники активно ищут для них новых владельцев, однако устроить всех по-прежнему сложно. Найти и забрать четвероногого друга можно по адресу: Вытегорское шоссе, д 82.

Ранее собака изувечила пенсионерку в Петрозаводске.

 

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