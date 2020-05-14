Собака изувечила пенсионерку в Петрозаводске

Несколько операций перенесла 79-летняя женщина после нападения на нее собаки в Петрозаводске.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который рассказал, что 13 мая у дома №12 по улице Чернышевского собака бойцовской породы напала на 79-летнюю женщину и разорвала ей лицо.

Пострадавшая была доставлена в БСМП, где врачи сделали ей несколько операций.

Сообщение о пенсионерке, которая поступила в больницу с "укушенными ранами лица", поступило в полицию.

Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии, по данному факту проводится проверка. Устанавливается хозяин собаки, напавшей на женщину.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.