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Собака изувечила пенсионерку в Петрозаводске

Новости. Происшествия
13:43, 15 Мая 2020
фото: © читатель "Столица на Онего"
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Несколько операций перенесла 79-летняя женщина после нападения на нее собаки в Петрозаводске.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который рассказал, что 13 мая у дома №12 по улице Чернышевского собака бойцовской породы напала на 79-летнюю женщину и разорвала ей лицо.

Пострадавшая была доставлена в БСМП, где врачи сделали ей несколько операций.

Сообщение о пенсионерке, которая поступила в больницу с "укушенными ранами лица", поступило в полицию.

Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии, по данному факту проводится проверка. Устанавливается хозяин собаки, напавшей на женщину.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Комментарии

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Оля
2020-05-15 13:51:36
Что ей теперь эти "процессуальные решения", когда лица нет, ужас!
На Гюллинга, где парк у речки, выгуливают этих хвостатых засранцев без поводка, без намордников, здоровенных псов, а там люди ходят, через это место опасно ходить стало, шла по мостику там, мимо хозяйка с овчаркой, собака рычит, ведь животные глупые, им кажется, что это их территория....хоть пистолет покупай, ведь когда набросится будет уже поздно....
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