Стая собак напала на девочку в одном из городов Карелии

Глава Следкома России контролирует расследование дела о нападении собак на подростка в Сегеже.

Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении стаи собак на девочку в городе Сегежа. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

По сообщению соцсетей, 2 ноября стая бродячих собак напала на 13-летнюю девочку возле спортивного комплекса, укусив ее. На помощь пришла местная жительница, а затем подростка отвезли в больницу.

Как было отмечено, местная администрация не приняла мер для слова животных. В Следкоме организовали проверку, которую взял под контроль Александр Бастрыкин. Глава СУ России поручил руководителю СУ СК Карелии Евгению Швецу возбудить уголовное дело и представить доклад об обстоятельствах произошедшего и результатах расследования.

???? Информационный центр СК России