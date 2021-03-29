Стал известен размер средней пенсии россиянина

Средний размер пенсии на 1 января 2021 года по России составил 15 744 рубля.

Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина, передает РИА Новости.

"По состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсий в целом по Российской Федерации составил 15 тысяч 744 рубля", - заявила она на круглом столе в Совете Федерации.

Как отметил зампред правления ПФР Сергей Чирков, повышение уровня пенсий выше уровня инфляции удается. Средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров, по его словам, составляет 17 536 рублей.

Страховые пенсии россиян были проиндексированы с 1 января на 6,3%, социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4% с 1 апреля.