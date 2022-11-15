Стал известен рейтинг профессий в Карелии с самой высокой зарплатой

Выяснилось, работникам каких профессий в Карелии готовы платить самые высокие зарплаты.

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Карелии, выяснив, работникам каких профессий местные компании готовы платить самые высокие зарплаты, а также в каких сферах за год наблюдался наивысший подъем доходов.

Медианная предлагаемая зарплата в Карелии составила 47 тысяч рублей. В Карелии местные работодатели предлагают зарплату на 15% меньше, чем компании из других регионов.

Всего с начала года жителям Карелии были доступны более 1300 вакансия с зарплатой более 130 тысяч рублей. В целом доля предложений работы с высокой зарплатой в регионе выросла более, чем в три раза, а средняя предлагаемая зарплата увеличилась за год на 2 тысячи рублей.

Больше всего выросла зарплата выросла в сфере домашнего персонала — здесь работодатели повысили доход больше, чем в 2 раза, до 61 200 рублей. Не так сильно, но выросла зарплата в сферах «безопасность», «административный персонал» и «медицина». В то же время серьезно упали предлагаемые доходы у представителей сфер «наука и образование», «искусство, развлечения, масс-медиа», «спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «юристы» и «управление персоналом».

Из нынешних доступных для жителей Карелии вакансий обращают на себя внимание менеджер по лизингу и директор бумажного производства — обоим предлагают по 200 тысяч рублей. Но больше всего сможет заработать сварщик — за работу вахтовым методом обещают платить до 320 тысяч рублей на руки.