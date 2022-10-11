Стала известна дата прощания с заслуженным адвокатом Карелии Вячеславом Евдокимовым

В Петрозаводске 30 ноября в возрасте 80 лет ушел из жизни Заслуженный юрист и адвокат Карелии Вячеслав Михайлович Евдокимов.

Прощание с Вячеславом Евдокимовым пройдет 3 декабря с 12.00 до 13.00 на улице Вольной, 4, зал №2.

Ранее президент Адвокатской палаты Карелии Андрей Закатов рассказал «Столице на Онего», что 30 ноября в своей квартире в Петрозаводске умер Вячеслав Михайлович Евдокимов, один из старейших адвокатов республики. Причина смерти — остановка сердца.

С 2009 года и до самой смерти Вячеслав Евдокимов проработал руководителем Первой коллегии адвокатов Карелии.

В начале 2000 года ему присвоили звание «Заслуженный юрист Республики Карелия». В 2004 году награжден знаком «Почетный адвокат России».

Также в 2013 году ему вручили орден «За верность адвокатскому долгу». В 2022 году был награжден знаками «Заслуженный адвокат Республики Карелия», «Ветеран Карельской адвокатуры», а также юбилейным знаком «20 лет Адвокатской палате Республики Карелия».

Коллеги Вячеслава Михайловича Евдокимова выражают искренние соболезнования родным и близким умершего.