Реклама на сайте
Прислать новость
В Петрозаводске торжественно открыли «Вахту Памяти» (ФОТО) 1
24.04.2021 15:13
В Карелию идет снегопад
24.04.2021 15:43
Артисты из Карелии привезли в Калмыкию «Голомяное пламя» (ВИДЕО) 18
24.04.2021 15:37
Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря 2
24.04.2021 16:53
УФАС Карелии вынесло предостережение перевозчику, который собрался поднять цену за проезд еще на трех маршрутах Петрозаводска 11
24.04.2021 14:34
В трех регионах России за сутки не выявлено случаев заболевания коронавирусом 2
24.04.2021 12:13
Жанна Агузарова появилась на публике и всех удивила 1
24.04.2021 20:40

Стала известна явка на районных выборах в Карелии

Новости. Политика
10:59, 25 Апреля 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»
Загрузка...

Центральная избирательная комиссия сообщила о явке на дополнительных и досрочных выборах, стартовавших сегодня в нескольких районах Карелии.

По состоянию на 10:00 на муниципальных выборах в Карелии явка составила 5,24%. Об этом сообщает ЦИК.

Напомним, 25 апреля в Карелии проходят дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в Беломорском, Кемском, Кондопожском, Олонецком, Прионежском районах и досрочные выборы главы Салминского сельского поселения в Питкярантском районе. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
22.04.2021, 14:45
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»
18.04.2021, 16:25
Кто лоббирует строительство в Карелии угольных котельных?
21.04.2021, 19:36
Полиция пресекла митинг солидарности с Навальным в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО)

Аналитика

23.04.2021 12:15
Капитал
Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря 3
Возглавляемый бывшими федеральными чиновниками фонд по развитию Соловецкого архипелага сможет без торгов получить землю в Кемском и Беломорском районах Карелии.
Мусорная реформа по-беломорски 1
23.04.2021 12:12
Послание Федеральному собранию: главные заявления Путина 10
21.04.2021 18:05
Чистый город - в субботник и круглый год 6
21.04.2021 13:10
На задворках Арктики 3
21.04.2021 12:40
Вся аналитика

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»