Стала известна явка на районных выборах в Карелии

Центральная избирательная комиссия сообщила о явке на дополнительных и досрочных выборах, стартовавших сегодня в нескольких районах Карелии.

По состоянию на 10:00 на муниципальных выборах в Карелии явка составила 5,24%. Об этом сообщает ЦИК.

Напомним, 25 апреля в Карелии проходят дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в Беломорском, Кемском, Кондопожском, Олонецком, Прионежском районах и досрочные выборы главы Салминского сельского поселения в Питкярантском районе.