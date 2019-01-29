12:38, 29 Января 2019
Стала известна кандидатура на пост главы Госкомитета по ценам и тарифам Карелии
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Новым председателем государственного комитета Карелии по ценам и тарифам, вероятно, будет назначен заместитель руководителя ведомства Тимофей Крюков.
Тимофей Крюков сейчас он исполняет обязанности начальника Госкомитета вместо Глеба Суржко, который находится в отпуске и будет уволен по собственному желанию с 3 февраля.
По неофициальной информации, основным претендентом на эту должность является Таисия Потевская – помощник вице-премьера правительства республики Оксаны Чебуниной, непосредственно курирующей деятельность Госкомитета по ценам и тарифам.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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