Стала известна кандидатура на пост главы Госкомитета по ценам и тарифам Карелии

Новым председателем государственного комитета Карелии по ценам и тарифам, вероятно, будет назначен заместитель руководителя ведомства Тимофей Крюков.

Тимофей Крюков сейчас он исполняет обязанности начальника Госкомитета вместо Глеба Суржко, который находится в отпуске и будет уволен по собственному желанию с 3 февраля.

По неофициальной информации, основным претендентом на эту должность является Таисия Потевская – помощник вице-премьера правительства республики Оксаны Чебуниной, непосредственно курирующей деятельность Госкомитета по ценам и тарифам.

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