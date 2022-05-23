Стала известна личность молодчика, избившего до потери сознания мужчину в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска установила подозреваемого в избиении посетителя магазина на улице Лизы Чайкиной.

Как сообщили в МВД Карелии, полицейские Петрозаводска установили личность молодого человека, напавшего на посетителя одного из магазинов в Петрозаводске.

Напомним, в минувший вторник, 17 мая, драка произошла возле магазина в доме на улице Лизы Чайкиной, 14. Молодой человек неожиданно напал на одного из посетителей магазина — после двух ударов тот потерял сознание. Как сообщили в паблике, где было опубликовано видео, мужчина был избит после того, как сделал замечание группе молодых людей в магазине.

После инцидента 34-летний пострадавший попал в одно из медицинских учреждений Петрозаводска, откуда и сообщили в МВД об инциденте.

Сотрудники полиции установили личность 21-летнего подозреваемого в нападении. В настоящий момент возбуждено и расследуется уголовное дело.