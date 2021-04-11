Стала известна тройка лидеров в голосовании за будущего кандидата на должность главы Петрозаводска от КПРФ

Из-за обнаруженной искусственной накрутки голосов мы вынуждены подвести итоги опроса раньше и без учета голосования «роботов».

В опросе на тему «Как вы считаете, кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ?», который проводился с 8 апреля, нами была обнаружена массовая искусственная накрутка голосов через прокси-серверы. В результате полученные на сегодняшний день данные нельзя считать объективными.

По этой причине мы вынуждены были остановить опрос и определить тройку лидеров, какой она была до начала искусственной накрутки голосов.

Это предприниматель Николай Тараканов, лидер профсоюзов Карелии Илья Косенков и ветеран МВД Карелии, член КПРФ Андрей Гущин.

С завтрашнего дня мы начнем определять победителя голосования из этих трех участников. Голосование продлится до 16 апреля.

На сайте будет включена дополнительная проверка на использование методов искусственной накрутки голосов.

Напомним, что региональное отделение КПРФ выдвинет на конкурс по отбору кандидатов на должность главы Петрозаводска того, за кого проголосуют жители.