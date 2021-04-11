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Стала известна тройка лидеров в голосовании за будущего кандидата на должность главы Петрозаводска от КПРФ

Новости. Политика
10:38, 12 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Из-за обнаруженной искусственной накрутки голосов мы вынуждены подвести итоги опроса раньше и без учета голосования «роботов».

В опросе на тему «Как вы считаете, кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ?», который проводился с 8 апреля, нами была обнаружена массовая искусственная накрутка голосов через прокси-серверы. В результате полученные на сегодняшний день данные нельзя считать объективными.

По этой причине мы вынуждены были остановить опрос и определить тройку лидеров, какой она была до начала искусственной накрутки голосов.

Это предприниматель Николай Тараканов, лидер профсоюзов Карелии Илья Косенков и ветеран МВД Карелии, член КПРФ Андрей Гущин.

С завтрашнего дня мы начнем определять победителя голосования из этих трех участников. Голосование продлится до 16 апреля.

На сайте будет включена дополнительная проверка на использование методов искусственной накрутки голосов.

Напомним, что региональное отделение КПРФ выдвинет на конкурс по отбору кандидатов на должность главы Петрозаводска того, за кого проголосуют жители.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-04-12 11:39:56
Детский сад. Если всё равно будет назначаться ЕР директор. Какая разница что там выбирает КПРФ. Можно еще дворовое голосование учудить, результат такой-же.
Mike
2021-04-12 11:16:47
Косенков мэр? Не смешите людей!
Grek
2021-04-12 11:29:50
Mike, он дружбан Ульянова и Захарчук .
Вася
2021-04-12 11:22:18
Mike, Ты еще Тараканова не видел.
Grek
2021-04-12 11:28:18
Вася, а пенсионер-мент и юристконсульт-мент оказались лучше ?
Бриг
2021-04-12 11:05:02
Видно , что накрутка была у лидера ,пенсионера- мента , зам.директора и юристконсульта и директора . За это надо наказывать , а не допускать . Репутацию себе , Столица на Онего , не портите из-за этих прохиндеев .
David .
2021-04-12 10:50:43
Клоунада.
Серж
2021-04-12 10:48:09
Так , если была накрутка у этих же и других кандидатов . зачем кого то вообще куда то допускать . снимать этих фальсификаторов надо и опрос отменять . Если здесь они врут , какой из них мэр ? Или Косенкова жалко ?
наташка
2021-04-12 10:43:35
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