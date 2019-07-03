Стали известны города, где самые высокие зарплаты

Эксперты назвали города, где зафиксированы самые высокие и самые низкие зарплаты.

Самые высокие зарплаты во втором квартале этого года зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а наибольший их рост наблюдался в Барнауле, сообщили РИА Новости в сервисе объявлений "Авито".

По данным портала, средняя зарплата по 23 исследованным городам по сравнению со вторым кварталом прошлого года увеличилась на шесть процентов и составила 37 тысяч рублей. В нескольких городах показатель превысил общероссийский: в Москве — 57,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 47,4 тысячи, в Екатеринбурге — 39,3 тысячи, в Новосибирске — 37,4 тысячи рублей.

Уровень зарплаты в Краснодаре совпал со среднероссийским.

Самые низкие зарплаты эксперты зафиксировали в Тольятти (29,2 тысячи рублей), Волгограде (29,3 тысячи), Ульяновске (29,4 тысячи), Барнауле (29,9 тысячи) и Ижевске (30,4 тысячи рублей).