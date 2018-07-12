Стали известны имена депутатов Карелии, поддержавших повышение пенсионного возраста

Большинство депутатов Законодательного собрания Карелии проголосовали в поддержку пенсионного возраста

В четверг в Законодательном собрании Карелии состоялось голосование по вопросу о повышении пенсионного возраста в России, направленного в Госдуму кабинетом министров.

После обсуждения законопроект поддержали 24 народных избранника

Против проголосовали семь депутатов, а именно – депутаты фракции КПРФ Татьяна Богданова, Евгений Ульянов, Валерий Шоттуев и представители "Яблока" Иван Гусев, Андрей Рогалевич, Эмилия Слабунова и справедливорос Виктор Степанов.

Повышение пенсионного возраста в Законодательном собрании Карелии полностью поддержала фракция "Единой России": Вадим Андронов, Светлана Бачой, Максим Воробьев, Галина Гореликова, Марина Гуменникова, Олег Доценко, Лариса Жданова, Антонина Жеребцова, Николай Зайков, Алексей Исаев, Виталий Красулин, Ирина Кузичева, Марина Лебедева, Леонид Лиминчук, Анна Лопаткина, Алексей Рахманов, Аркадий Рутгайзер, Михаил Стоцкий, Алексей Хейфец, Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник.

Коллег поддержали представители партии ЛДПР Евгений Беседный, Тимур Зорняков и Алексей Орлов.

На заседании отсутствовали единороссы Андрей Мазуровский, Владимир Семенов, Сергей Ломакин, а также эсеры Ирина Петеляева и Александр Федичев, который вышел в из зала парламента в середине заседания.