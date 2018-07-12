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Новости. Политика
16:20, 12 Июля 2018

Стали известны имена депутатов Карелии, поддержавших повышение пенсионного возраста

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Большинство депутатов Законодательного собрания Карелии проголосовали в поддержку пенсионного возраста

В четверг в Законодательном собрании Карелии состоялось голосование по вопросу о повышении пенсионного возраста в России, направленного в Госдуму кабинетом министров.

После обсуждения законопроект поддержали 24 народных избранника

Против проголосовали семь депутатов, а именно – депутаты фракции КПРФ Татьяна Богданова, Евгений Ульянов, Валерий Шоттуев и представители "Яблока" Иван Гусев, Андрей Рогалевич, Эмилия Слабунова и справедливорос Виктор Степанов.

Повышение пенсионного возраста в Законодательном собрании Карелии полностью поддержала фракция "Единой России": Вадим Андронов, Светлана Бачой, Максим Воробьев, Галина Гореликова, Марина Гуменникова, Олег Доценко, Лариса Жданова, Антонина Жеребцова, Николай Зайков, Алексей Исаев, Виталий Красулин, Ирина Кузичева, Марина Лебедева, Леонид Лиминчук, Анна Лопаткина, Алексей Рахманов, Аркадий Рутгайзер, Михаил Стоцкий, Алексей Хейфец, Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник.

Коллег поддержали представители партии ЛДПР Евгений Беседный, Тимур Зорняков и Алексей Орлов.

На заседании отсутствовали единороссы Андрей Мазуровский, Владимир Семенов, Сергей Ломакин, а также эсеры Ирина Петеляева и Александр Федичев, который вышел в из зала парламента в середине заседания.

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Комментарии

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Ivancho
2018-07-12 17:20:05
Пенсионная реформа - это преступное нарушение Конституции организованной группой граждан по предварительному сговору с использованием служебного положения. Список всех кто поддерживает нарушение Конституции надо обязательно отнести в прокуратуру и полицию. Преступники должны сидеть в тюрьме.
deep
2018-07-12 16:35:46
Начать процедуру отзыва.
User
2018-07-12 16:47:18
deep, нет такой процедуры у населения. :)
Жуков
2018-07-12 16:31:14
На каждый мусорный бак фото депутата, проголосовавшего за труд до смерти.
zanoza
2018-07-12 16:24:55
Да на позорную доску нужно вывесить фотографии этих предателей народа , чтобы каждый мог плюнуть :)
Гость
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