Стали известны имена полуфиналистов конкурса "Педагог года - 2021" в Петрозаводске

Во второй тур муниципального конкурса из 24 педагогов, представляющих образовательные учреждения столицы Карелии, прошли 14, сообщили в администрации города.

Петрозаводский Центр развития образования объявил имена полуфиналистов муниципального этапа проекта "Педагог года - 2021". Первый этап конкурсных испытаний для учителей, воспитателей и специалистов завершился на минувшей неделе. Участники профессионального состязания проводили открытые уроки и занятия, классные часы и беседы с родителями.

В числе полуфиналистов:

- в номинации "Учитель года":

1. Дарья Зубова, учитель английского языка (Державинский лицей);

2. Светлана Коршакова, учитель физической культуры (Средняя школа № 38);

3. Мария Петрова, учитель русского языка и литературы (Финно-угорская школа);

4. Олеся Руденко, учитель начальных классов (Гимназия № 30);

5. Татьяна Цыплухина, учитель немецкого и английского языков (Лицей № 40);

- в номинации "Воспитатель года":

1. Анастасия Короткова, музыкальный руководитель (Детский сад № 116);

2. Анастасия Самсукова, воспитатель (Детский сад № 23);

3. Вероника Фиофилова, воспитатель (Детский сад № 99);

4. Полина Чуркина, воспитатель (Детский сад № 116);

5. Елена Шелестюкова, воспитатель (Детский сад № 93);

- в номинации "Специалист года":

1. Мария Зайкова, учитель физической культуры, педагог-организатор, руководитель школьного спортивного клуба (Средняя школа № 33);

2. Юлия Посмечаева, социальный педагог (Академический лицей);

3. Екатерина Рогульчик, педагог-организатор (Средняя школа № 8);

4. Иван Черемный, педагог-организатор (Университетский лицей).

Второй тур муниципального этапа конкурса педагогов стартует 16 марта. Участники представят на суд коллег мастер-классы, тему и форму которых определят самостоятельно.

Финальное испытание "Круглый стол лидеров образования" состоится 18 марта.