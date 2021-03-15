Стали известны имена полуфиналистов конкурса "Педагог года - 2021" в Петрозаводске

Во второй тур муниципального конкурса из 24 педагогов, представляющих образовательные учреждения столицы Карелии, прошли 14, сообщили в администрации города.
Петрозаводский Центр развития образования объявил имена полуфиналистов муниципального этапа проекта "Педагог года - 2021". Первый этап конкурсных испытаний для учителей, воспитателей и специалистов завершился на минувшей неделе. Участники профессионального состязания проводили открытые уроки и занятия, классные часы и беседы с родителями.
В числе полуфиналистов:
- в номинации "Учитель года":
1. Дарья Зубова, учитель английского языка (Державинский лицей);
2. Светлана Коршакова, учитель физической культуры (Средняя школа № 38);
3. Мария Петрова, учитель русского языка и литературы (Финно-угорская школа);
4. Олеся Руденко, учитель начальных классов (Гимназия № 30);
5. Татьяна Цыплухина, учитель немецкого и английского языков (Лицей № 40);
- в номинации "Воспитатель года":
1. Анастасия Короткова, музыкальный руководитель (Детский сад № 116);
2. Анастасия Самсукова, воспитатель (Детский сад № 23);
3. Вероника Фиофилова, воспитатель (Детский сад № 99);
4. Полина Чуркина, воспитатель (Детский сад № 116);
5. Елена Шелестюкова, воспитатель (Детский сад № 93);
- в номинации "Специалист года":
1. Мария Зайкова, учитель физической культуры, педагог-организатор, руководитель школьного спортивного клуба (Средняя школа № 33);
2. Юлия Посмечаева, социальный педагог (Академический лицей);
3. Екатерина Рогульчик, педагог-организатор (Средняя школа № 8);
4. Иван Черемный, педагог-организатор (Университетский лицей).
Второй тур муниципального этапа конкурса педагогов стартует 16 марта. Участники представят на суд коллег мастер-классы, тему и форму которых определят самостоятельно.
Финальное испытание "Круглый стол лидеров образования" состоится 18 марта.
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