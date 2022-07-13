Стали известны имена трех конкурентов действующего главы Карелии на выборах

ЦИК Карелии зарегистрировал еще трех кандидатов на должность главы республики.

Валерий Таборов от партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», Анатолий Дударин от «Демократическая партия России» и Дмитрий Фабрикантов от «Партии РОСТА» успешно прошли регистрацию как кандидаты на должность главы Карелии. Решение об этом приняла сегодня, 1 августа, ЦИК республики.

Ранее действующий руководитель Карелии Артур Парфенчиков был зарегистрирован как кандидат на должность главы региона.

Регистрация всех остальных кандидатов завершится не позднее 5 августа.

Напомним, до 27 июля, последнего дня приема документов для регистрации кандидатов на должность главы республики, необходимые материалы в ЦИК представили восемь кандидатов.

Выборы главы Карелии состоятся 9, 10, 11 сентября.